В рамках подготовки к фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан» проведены испытательные полеты по Planer

19 команд, состоящих из студентов вузов, провели последний испытательный полет планеров в Гаджигабульском аэропорту.

В рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, состоялся последний испытательный полет по конкурсу Planer.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 12 команд из Национальной академии авиации Азербайджана, 3 – из Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, 3 – из Университета Хазар, 1 – из Бакинской высшей школы нефти и 1 – из Азербайджанского технического университета.

Команды летали на легендарных планерах ASW 28 и Walker Sky X8 на высоте 100-150 м в течение 5 минут по заданному маршруту в автономном режиме.

При оценке жюри будет оценивать проектирование самолета и оборудование фюзеляжа, точную телеметрию, программирование, автономный механизм полета, различные датчики и практическую реализацию соответствующей географии с помощью различных датчиков и полезных камер в качестве критических критериев отбора.

Имена команд, прошедших отбор на фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан», будут объявлены жюри 24 мая.