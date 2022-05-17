При генеральном спонсорстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2022»

15 мая по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2022», генеральным спонсором которого в очередной раз выступила компания «Azercell Telecom». Тысячи любителей спорта собрались на Бакинском приморском бульваре, чтобы принять участие в соревнованиях, проходивших под девизом «Победи ветер».

К 5-летию «Бакинского марафона», являющегося важным событием в спортивном календаре нашей страны, был реализован ряд нововведений. Так, для соревнующихся был проложен новый маршрут, а точки старта и финиша были расположены в одном месте. Участники собрались на Площади Государственного флага и преодолев дистанцию в 21 километр вернулись на точку старта. Это нововведение позволило неподготовленным участникам раньше вернуться в исходную точку, чтобы приветствовать победителей.

Azercell, являющийся генеральным спонсором марафона с 2017 года, в очередной раз призвал своих абонентов к здоровому образу жизни. Участие в мероприятии традиционно приняли президент и руководство ООО «Azercell Telecom», а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.

В то же время, при поддержке цифрового партнера марафона на стартовые номера спортсменов был помещен специальный чип, который позволял следить за показателями участников марафона в течение маршрута, а также отслеживать результаты пересечения финишной линии. Это технологическое решение полностью соответствовало требованиям новой стратегической цели мобильного оператора, звучащей как «Упрощаем доступ, расширяем возможности».

Azercell наградил победителей марафона специальными подарками. Трое женщин и трое мужчин первыми пересекшие финишную линию, получили специальные подарки от лидирующего мобильного оператора, престижные номера с префиксом «010» и 6-месячные подписки на тарифные пакеты «Sərbəst 15». Azercell также уделил внимание студентам, принявшим участие в «Бакинском марафоне». Студентам, занявшим первые места, в числе которых одна девушка и один юноша, были вручены специальные подарки, престижные номера с префиксом «010» и тарифные пакеты «GəncOL9» с 6-месячным периодом бесплатного пользования.

С целью поддержки участников марафона была подготовлена специальная развлекательная программа. Под музыкальное сопровождение в зоне атлетов были организованы занятия пилатесом, а юных гостей марафона ждали специальные мероприятия в детской развлекательной зоне. Завершился марафон концертной программой известных исполнителей.