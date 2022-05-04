Представлены смартфоны среднего уровня Vivo T1 и T1 Pro 5G

Компания Vivo представила две модели смартфонов линейки T1 – базовую модель и Pro-версию с поддержкой 5G. Базовая модель Vivo T1 с интегрированным модемом 5G была представлена осенью прошлого года. Теперь дебютировала новая версия аппарата.

Vivo T1 получил AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма разрешением Full HD+. Частота обновления панели составляет 90 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 180 Hz. Аппарат основан на процессоре Snapdragon 680, он содержит графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем ОЗУ составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость флэш-памяти — 128 Gb.

В состав основной камеры входят 50 Мп датчик, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп модуль для получения информации о глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, два слота для карт SIM, слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат оснащен экранным сканером отпечатков пальцев.

Цена Vivo T1 начинается со 190 долларов.

Vivo T1 Pro 5G также оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 180 Hz. Пиковая яркость достигает 1300 кд/м2. Есть поддержка HDR10+. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Чип содержит графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Оперативной памяти 6 или 8 Gb, емкость флэш-памяти составляет 128 Gb.

Основная камера представлена датчиком на 64 Мп, 8 Мп модулем с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсором для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, два слота для карт SIM и 3,5-мм гнездо для наушников. Слота для карт microSD нет.

Цена Vivo T1 Pro 5G составляет 315 долларов за версию 6/128 Gb и 330 долларов за версию 8/128 Gb памяти.

Прием заказов на смартфоны начнется 5 мая.