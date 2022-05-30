Представлены смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ с новейшим 54 Мп сенсором Sony IMX800

В Китае сегодня состоялась презентация смартфонов серии Honor 70, в которую вошли сразу три модели: базовая, Pro-версия и топовая Pro+.

Все аппараты получили новый 54 Мп сенсор Sony IMX800, изогнутые OLED-экраны производства BOE с высокой частотой обновления и поддержку скоростной зарядки. В основу Honor 70 Pro+ лег топовый процессор MediaTek Dimensity 9000.

Технические характеристики Honor 70:

ОС: Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1;

Дисплей: 6,67″, OLED, 20:9, 2400 x 1080, 395 ppi, 60-120 Hz, 300 Hz тач, HDR10, 100% DCI-P3;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G+, 6 нм, Adreno 642L;

Оперативная память: 8/12 Gb;

Встроенная память: 256/512 Gb;

Основная камера: 54 Мп (f/1.9, Sony IMX800), 50 Мп (широкоугольная, OmniVision OV64B, f/2.2, угол обзора 122 гр), 2 Мп (датчик глубины, f/2.4);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4, EIS);

Аккумуляторная батарея: 4800 мАч, быстрая зарядка 66 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth2, GPS, NFC, USB-C, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 161,4 х 73,3 x 7,91 мм;

Вес: 178 гр.

Цены на смартфон Honor 70: 8/256 Gb – 405 долларов, 12/256 Gb – 450 долларов, 12/512 Gb – 510 долларов. В продаже с 7 июня.

Технические характеристики Honor 70 Pro:

ОС: Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1;

Дисплей: 6,78″, OLED, 19.9:9, 2652 x 1200, 429 ppi, 60-90-120 Hz, 300 Hz тач, 10 бит, HDR10, 100% DCI-P3;

Процессор: MediaTek Dimensity 8000, 5 нм, Adreno Mali-G610MC6;

Оперативная память: 8/12 Gb;

Встроенная память: 256/512 Gb;

Основная камера: 54 Мп (f/1.9, Sony IMX800), 50 Мп (широкоугольная, OmniVision OV64B, f/2.2, угол обзора 122 гр), 8 Мп (телефото, OmniVision OV08A10, f/2.4, 3x оптический зум, OIS);

Фронтальная камера: 50 Мп (OmniVision OV60A, f/2.4, EIS);

Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth2, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,9 х 74,6 x 8,18 мм;

Вес: 192 гр.

Цены на смартфон Honor 70 Pro: 8/256 Gb – 555 долларов, 12/256 Gb – 600 долларов, 12/512 Gb – 660 долларов. Поступит в продажу 10 июня.

Технические характеристики Honor 70 Pro+:

ОС: Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1;

Дисплей: 6,78″, OLED, 19.9:9, 2652 x 1200, 429 ppi, 60-90-120 Hz, 300 Hz тач, 10 бит, HDR10, 100% DCI-P3;

Процессор: MediaTek Dimensity 9000, 4 нм, Adreno Mali-G710 MC10;

Оперативная память: 8/12 Gb;

Встроенная память: 256 Gb;

Основная камера: 54 Мп (f/1.9, Sony IMX800), 50 Мп (широкоугольная, OmniVision OV64B, f/2.2, угол обзора 122 гр), 8 Мп (телефото, OmniVision OV08A10, f/2.4, 3x оптический зум, OIS);

Фронтальная камера: 50 Мп (OmniVision OV60A, f/2.4, EIS);

Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,9 х 74,6 x 8,18 мм;

Вес: 192 гр.

Цены на смартфон Honor 70 Pro+: 8/256 Gb – 645 долларов, 12/256 Gb – 690 долларов. Аппарат поступит в продажу 16 июня.