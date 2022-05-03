Представлены smart-телевизоры Motorola Revou 2

Компания Motorola представила в Индии smart-телевизоры Revou 2. В линейку вошли модели размером от 32 до 55 дюймов по диагонали с разным разрешением.

32-дюймовая версия получила экран формата HD, модели на 40 и 43 дюйма с дисплеем Full HD. У всех устройств яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 5000:1, угол обзора — 178 градусов. В серию также вошли 4К-панели на 43, 50 и 55 дюймов. Они поддерживают Dolby Vision и HDR10.

Используется аппаратная платформа MediaTek. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 8 Gb. Телевизоры поддерживают технологию Low Blue Light Emission для снижения усталости глаз при длительном просмотре. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz) и Bluetooth, сетевой контроллер Ethernet, интерфейсы HDMI и USB 2.0. Используется операционная система Android TV 11.

Цена smart-телевизоров Motorola Revou 2 составляет от 180 до 500 долларов.