Представлены процессоры AMD Ryzen 5000C для ноутбуков на Chrome OS

Компания AMD представила серию процессоров Ryzen 5000C для ноутбуков, работающих на базе операционной системы Chrome OS.

В линейку вошли четыре модели, предлагающие до восьми вычислительных ядер. Процессоры производятся по 7-нм техпроцессу и основаны на архитектуре Zen 3. В состав каждого чипа также входят до восьми графических ядер Radeon RX Vega. Показатель TDP — 15 Вт.

По словам AMD, в сравнении с Ryzen 7 3700C, новый Ryzen 7 5825C обеспечивает до 67% более высокую однопоточную производительность в тесте Webxprt 3, а iGPU ускорится на 85%.

Наиболее важной особенностью серии процессоров Ryzen 5000C является их энергоэффективность. Производитель заявляет, что модель Ryzen 5 5625C в составе хромбука обеспечивает до 94% (почти вдвое) более продолжительное время работы батареи по сравнению с Intel i5-1135G7 в бенчмарке CrXPRT2 — специальном тесте для батарей хромбуков от компании Principled Technologies.

Что касается функций безопасности, то заявлена поддержка технологий Secure Boot, AMD Secure Processor и Google TPM.

Серийные хромбуки с новыми процессорами AMD Ryzen 5000C ожидаются в ближайшее время.