05.05.2022

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Представлены процессоры AMD Ryzen 5000C для ноутбуков на Chrome OS

AMD Ryzen 5000C

Компания AMD представила серию процессоров Ryzen 5000C для ноутбуков, работающих на базе операционной системы Chrome OS.

AMD Ryzen 5000C

В линейку вошли четыре модели, предлагающие до восьми вычислительных ядер. Процессоры производятся по 7-нм техпроцессу и основаны на архитектуре Zen 3. В состав каждого чипа также входят до восьми графических ядер Radeon RX Vega. Показатель TDP — 15 Вт.

AMD Ryzen 5000C

По словам AMD, в сравнении с Ryzen 7 3700C, новый Ryzen 7 5825C обеспечивает до 67% более высокую однопоточную производительность в тесте Webxprt 3, а iGPU ускорится на 85%.

Наиболее важной особенностью серии процессоров Ryzen 5000C является их энергоэффективность. Производитель заявляет, что модель Ryzen 5 5625C в составе хромбука обеспечивает до 94% (почти вдвое) более продолжительное время работы батареи по сравнению с Intel i5-1135G7 в бенчмарке CrXPRT2 — специальном тесте для батарей хромбуков от компании Principled Technologies.

Что касается функций безопасности, то заявлена поддержка технологий Secure Boot, AMD Secure Processor и Google TPM.

Серийные хромбуки с новыми процессорами AMD Ryzen 5000C ожидаются в ближайшее время.

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