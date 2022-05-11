Представлены новые видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

Компания AMD представила графические ускорители серии Radeon RX 6×50 XT. В нее вошли три модели Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. От обычных версий новинки отличаются немного более повышенными частотами GPU, более скоростной памятью GDDR6, а также повышенным показателем энергопотребления.

Radeon RX 6950 XT — это новая флагманская модель с графическим процессором Navi 21 XTX, 5120 потоковыми процессорами и 80 блоками ускорения трассировки лучей. Карта будет поставляться с 16 Gb памяти GDDR6, которая работает на скорости 18 Гбит/с. TDP новинки составляет 335 Вт. AMD сравнивает Radeon RX 6950 XT с обычной GeForce RTX 3090.

Цена AMD Radeon RX 6950 XT составит 1099 долларов.

В Radeon RX 6750 XT используется чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Карта имеет 12 Gb памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 18 Гбит/с. Заявленный показатель TDP новинки составляет 250 Вт. По словам производителя, RX 6750 XT будет конкурировать с серией GeForce RTX 3070.

Цена AMD Radeon RX 6750 XT – 549 долларов.

Младшая модель Radeon RX 6650 XT построена на чипе Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами. Карта имеет 8 Gb памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 17,5 Гбит/с. Максимальный уровень энергопотребления составляет 180 Вт. Карта является прямым конкурентом GeForce RTX 3060.

Цена AMD Radeon RX 6650 XT – 399 долларов.

Новые видеокарты появятся в продаже в ближайшее время.