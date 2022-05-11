Представлены нововведения для Google Workspace

На Google I/O 2022 были представлены нововведения для пакета офисных приложений Google Workspace. Все они используют алгоритмы машинного обучения.

В Google Meet появится технология, которая улучшает качество картинки при слабом освещении или плохом интернет-соединении. Новая функция Portrait Light позволит имитировать студийное освещение. Google отмечает, что собеседникам в Meet будет казаться, что вы находитесь в конференц-зале, даже если на самом деле вы разговариваете из подвала. Алгоритмы отфильтруют эхо-эффекты.

В феврале этого года Google представила автоматическое оглавление для «Документов». Теперь алгоритмы будут автоматически собирать основные темы обсуждений в корпоративном чате Spaces. Позже появится автоматическая расшифровка разговоров в Meet.

Кроме того, улучшена и безопасность. Все новые функции будут появляться постепенно.