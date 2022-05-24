Представлены ноутбуки Acer Swift 3 OLED, Spin 5, Spin 3 с процессорами Intel Core 12-го поколения

Компания Acer представила новые ноутбуки серий Swift и Spin. Все устройства работают под управлением Intel Core 12-го поколения и Windows 11.

Acer Swift 3 OLED получил 14-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2,8K (2880 × 1800 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. Время отклика составляет всего 1 мс. Экран занимает 92% площади верхней панели. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Ноутбук имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500. За производительность отвечает процессор Intel Core i7-12650H (10 ядер и 16 потоков) со встроенной графикой Intel Xe. Swift 3 OLED получил до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью 1 Tb. Ноутбук оснащен двойными тепловыми трубками, а воздухозаборник встроен в клавиатуру.

Обеспечивается 10 часов автономной работы. Есть быстрая зарядка: полчаса у розетки дают 4 часа автономности. Модель получила сенсорную панель OceanGlass, выполненную из пластиковых отходов, выловленных в океане. В оснащение входят модуль Intel Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 4 и клавиатура с подсветкой. Встроенная веб-камера MIPI с разрешением Full HD поддерживает технологию Temporal Noise Reduction (TNR) для создания четкого изображения даже в условиях низкой освещенности. Толщина алюминиевого корпуса ноутбука составляет 17,9 мм, вес — 1,4 кг.

Цена Acer Swift 3 OLED составляет от 900долларов. В продаже появится в июле.

Acer Spin 5 – это ноутбук-трансформер с тонким корпусом, всего 16,9 мм. Весит он 1,3 кг. Он получил 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей) с соотношением сторон 16:10, низким уровнем излучения синего света и сертификацией TÜV. Есть поддержка стилуса Acer Active Stylus. Экран занимает 88% площади верхней панели. Специальный шарнир позволяет повернуть экран на 360 градусов, что позволяет использовать ноутбук в режиме планшета.

В топовой версии в Spin 5 установлен процессор Intel Core i7 12-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4-го поколения емкостью 1 Tb. Специальная система охлаждения TwinAir разработана на основе архитектуры Vortex Flow и позволяет увеличить эффективность охлаждения на 75%.

Обеспечивается 13 часов автономной работы. Есть модуль Killer Wi-Fi 6E AX1675i, два порта USB Type-C Thunderbolt 4 и веб-камера HD с фирменной технологией AI Noise Reduction.

Цена Acer Spin 5 составляет от 1350 долларов, в продаже с июля.

Acer Spin 3 это также ноутбук-трансформер с 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Есть поддержка стилуса Acer Active Stylus. Экран занимает 86% площади панели и также поворачивается на 360 градусов.

Работает устройство под управлением процессоров Intel Core 12-го поколения с видеокартой Intel Iris Xe. Ноутбук получил до 16 Gb ОЗУ и 1 Tb на SSD. Все остальные технические характеристики идентичны модели Spin 5.

Цена Acer Spin 3 составляет от 850 долларов, в продаже с августа.