Представлены Nokia Smart TV (2022) с диагональю от 32 до 55 дюймов

Под брендом Nokia была представлена линейка smart-телевизоров модельного ряда 2022 года. Младшая 32-дюймовая модель получила дисплей с разрешением HD, а средние модели (40 и 43 дюймов) – стандарт Full HD. Динамическая контрастность у этих устройств достигает 5000:1, яркость — 270 кд/м2, угол обзора равен 178 градусам.

Также в линейку Nokia Smart TV (2022) вошли телевизоры стандарта 4К с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Они обладают поддержкой Dolby Vision, MEMC, ALLM и HDR10. Все новинки поддерживают технологию Low Blue Light Emission, которая отвечает за снижение усталости глаз.

Устройства выполнены на базе четырехъядерного процессора от MediaTek, за графику отвечают ускоритель Mali G31 MP2 (HD и Full HD) или Mali G52 MP2 (4K). Объем оперативной памяти составляет 1 Gb (2 Gb у 4К-версий), емкость флеш-накопителя — 8 Gb.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, интерфейсы HDMI и USB 2.0, сетевой контроллер Ethernet. В качестве операционной системы применяется Android TV 11.

Цена Nokia Smart TV (2022) составляет от 190 до 510 долларов.