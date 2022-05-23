Представлены мобильные платформы MediaTek Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99

Компания MediaTek в рамках выставки Computex 2022 представила три мобильные платформы для недорогих смартфонов: Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99.

MediaTek Dimensity 1050 — первый процессор компании, который поддерживает возможность подключения к сетям 5G в диапазонах mmWave 5G и sub-6GHz. Чип представляет собой версию Dimensity 1100 с ослабленными характеристиками. Dimensity 1050 построен по 6-нанометровому техпроцессу, состоит из шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 (2,0 GHz) и двух Cortex-A78 (2,5 GHz). Он также оснащен процессором ARM Mali-G610 для обработки графики и поддерживает набор MediaTek HyperEngine 5.0, предоставляющий дополнительные инструменты и функции оптимизации для повышения производительности в играх.

Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR 5, накопителей UFS 3.1, камер с разрешением до 108 Мп, дисплеев с разрешением Full HD+ при частоте обновления до 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision. Также чип поддерживает Wi-Fi 6E и антенну 2х2 MIMO для сверхбыстрого подключения к Wi-Fi. Первые смартфоны на базе Dimensity 1050 появятся в третьем квартале этого года.

MediaTek Dimensity 930 пришел на смену Dimensity 810. Он построен по 6-нанометровому техпроцессу, в его состав входят шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 (2,0 GHz) и два производительных ядра Cortex-A78 (2,2 GHz). В качестве GPU используется Imagination BXM-2-256. Есть поддержка LPDDR5 и UFS 3.1, камер с максимальным разрешением 64 Мп и дисплеев с разрешением Full HD+ и частотой 120 Hz.

MediaTek Helio G99 является преемником Helio G96. Чип также выполнен по 6-нм техпроцессу, но поддерживает только 4G. В его состав входят шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 (2,0 GHz) и два производительных ядра Cortex-A76 (2,2 GHz). За графику отвечает Arm Mali-G57 MC2. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR4X и накопители UFS 2.2. Есть поддержка дисплеев с максимальным разрешением 2520 × 1080 и частотой 120 Hz, камер с разрешением до 108 Мп, WiFi 5 и Bluetooth 5.2. Производитель обещает уменьшенное на 30% энергопотребление в играх. Устройства на Helio G99 появятся уже в ближайшее время.