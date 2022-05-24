Представлены доступные смартфоны Redmi Note 11T Pro и Pro+

Компания Xiaomi сегодня провела презентацию, в рамках которой представила смартфоны Redmi Note 11T Pro и Pro+. Оба устройства выполнены в общем дизайне, защищены от влаги и пыли по стандарту IP53, получили стереодинамики с Dolby Atmos, линейный вибромотор, Bluetooth 5.3 и поддержку кодирования звука LC3. Во время презентации Redmi Note 11T Pro сравнивали с Redmi Note 10 Pro – именно эту модель новинка призвана заменить.

Технические характеристики Redmi Note 11T Pro:

ОС: Android 12 с интерфейсом MIUI 13;

Дисплей: 6,6″, IPS, 20.5:9, FullHD+, 395 ppi, 144 Hz, 270 Hz тач, 650, HDR10, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5;

Процессор: Dimensity 8100, Mali-G610 MC6;

Оперативная память: 6/8 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп (основная, Samsung GW1, f/1.9), 8 Мп (широкоугольная, Samsung 4H7, f/2.4, угол обзора 120 градусов), 2 Мп (макро, OmniVision OV02B10);

Фронтальная камера: 16 Мп (OmniVision OV16A1, f/2.4);

Аккумуляторная батарея: 5080 мАч, быстрая зарядка 67 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, ИК-пульт, NFC, USB-C, стереодинамики, 3,5 мм аудиоразъем, LDAC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;

Габариты: 163,64 x 74,29 x 8,87 мм;

Вес: 200 гр.

Цены на смартфон Redmi Note 11T Pro: 6/128 Gb – 269 долларов, 8/128 Gb – 299 долларов, 8/256 Gb – 329 долларов.

Технические характеристики Redmi Note 11T Pro+:

ОС: Android 12 с интерфейсом MIUI 13;

Дисплей: 6,6″, IPS, 20.5:9, FullHD+, 395 ppi, 144 Hz, 270 Hz тач, 650, HDR10, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5;

Процессор: Dimensity 8100, Mali-G610 MC6;

Оперативная память: 8 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп (основная, Samsung GW1, f/1.9), 8 Мп (широкоугольная, Samsung 4H7, f/2.4, угол обзора 120 градусов), 2 Мп (макро, OmniVision OV02B10);

Фронтальная камера: 16 Мп (OmniVision OV16A1, f/2.4);

Аккумуляторная батарея: 4400 мАч, быстрая зарядка 120 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, ИК-пульт, NFC, USB-C, стереодинамики, 3,5 мм аудиоразъем, LDAC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;

Габариты: 163,64 x 74,29 x 8,9 мм;

Вес: 198 гр.

Цены на смартфон Redmi Note 11T Pro+: 8/128 Gb – 299 долларов, 8/256 Gb – 329 долларов, 8/512 Gb – 359 долларов.

В свободную продажу в Китае обе новинки поступят 31 мая в трех расцветках: черной, синей и серебристой. О доступности в других регионах будет объявлено позднее.

Также Xiaomi представила специальную версию смартфона – Redmi Note 11T Astro Boy. Она, как сообщается, «воспевает научный и технологический прогресс, справедливость, храбрость и бесстрашие». Смартфон отличается только внешним исполнением, наличием соответствующей темы оформления и чехла в комплекте поставки. Цена – 375 долларов.