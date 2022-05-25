Представлены доступные smart-телевизоры Xiaomi EA58 2022 и EA60 2022

Компания Xiaomi представила в Китае бюджетные smart-телевизоры EA58 2022 и EA60 2022 с экранами диагональю 58 и 60 дюймов соответственно. Обе модели имеют металлический корпус и 4K-экраны с максимальной частотой обновления 60 Hz и значением DeltaE в 3 единицы. Экраны занимают 98,5% передней панели.

За производительность телевизоров отвечает четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A53. Объем оперативной памяти составил 1,5 Gb, встроенной флеш-памяти – 8 Gb. Суммарная мощность встроенных стереодинамиков составляет 20 Вт.

Есть поддержка функции голосового управления с повышенным радиусом действия, позволяющая отдавать команды на расстоянии до 2 м., а также предустановленный голосовой ассистент XiaoAI.

Телевизоры Xiaomi EA58 2022 и EA60 2022 уже поступили в продажу в Китае по цене 255 и 285 долларов соответственно.