Представлены беспроводные AR-очки Qualcomm Wireless AR Smart Viewer

Компания Qualcomm представила беспроводную версию очков дополненной реальности Smart Viewer. По сравнению с прошлым поколением AR-очки стали заметно компактнее.

Wireless AR Smart Viewer получили процессор Qualcomm Snapdragon XR2 и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Как и предыдущая версия, новинка подключаются к смартфону или ПК и погружает пользователя в смешанную реальность с полным отслеживанием головы и рук с помощью трех встроенных камер и проекций на micro-OLED-дисплеях.

Разрешение дисплея прежнее и составляет 1920 × 1080 пикселей, частота обновления — 90 Hz. Немного сужено поле зрения (с 45 до 40 градусов по диагонали). Оправа очков имеет толщину 15,6 мм (у проводной версии 25 мм). Вес устройства составляет 115 гр.

Очки оснащены батарей на 650 мАч, этого должно хватать на 30 минут, при использовании тяжелых приложений. Qualcomm заявляет, что задержка в передаче сигнала составляет 3 мс, но только при условии, что ПК или смартфон оборудованы беспроводным модулем Qualcomm’s FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6/6E. Фактическая задержка передачи сигнала составляет порядка 20 мс.

Компания также сообщила, что новинкой заинтересовались уже четыре компании, однако назвать их отказалась.