Представлены 4K-телевизоры Sony Bravia X80K

Компания Sony представила линейку smart-телевизоров Sony Bravia X80K, которые работают под управлением Google TV на базе Android 10. В линейке вошли модели с экранами диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Телевизоры оснащены фирменным процессором обработки изображений Sony X1 4K HDR, 16 Gb встроенной флеш-памяти, поддерживают разрешение 4K Ultra HD и расширенный динамический диапазон Dolby Vision, включая HLG и Dolby Vision. Частота обновления изображения ЖК-панели составляет 60 Hz.

Sony Bravia X80K получили встроенный датчик освещенности, который оптимизирует яркость в соответствии с комнатными условиями. Реализована технология MotionFlow для сглаживания на основе интерполяции кадров и технология X-Reality Pro для масштабирования до 4K. Телевизоры используют технологию Triluminous Pro для настройки цветов, а Ambient Optimization улучшает визуальные эффекты, а также звук в соответствии с обстановкой комнаты.

В оснащение входят двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, динамики мощностью 20 Вт и разъемы HDMI 2.1. Телевизоры поставляются с поддержкой Alexa и Google Assistant. Есть встроенный Chromecast и поддержка Apple AirPay.

В настоящее время в Индии предлагается только 55-дюймовая модель по цене ориентировочно 1200 долларов.