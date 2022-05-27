Представлен смартфон среднего уровня OPPO A57 4G

Компания OPPO представила смартфон среднего ценового сегмента A57 4G. 6,56 дюймовый экран устройства обладает разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz.

Аппарат построен на процессоре MediaTek Helio G35. За графику отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 Gb.

Основная двойная камера включает датчики на 13 Мп и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом ColorOS 12.1.

Цена OPPO A57 4G составляет 160 долларов.