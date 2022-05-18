Представлен смартфон среднего уровня Moto G71s

Компания Motorola выпустила смартфон средней ценовой категории Moto G71s. Аппарат оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства NTSC. Доступен специальный режим для пенсионеров и слабовидящих — с увеличенными иконками и шрифтами.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенного накопителя – 128 Gb. Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп (OIS), 8 Мп (ультраширокоугольная, угол обзора 121°) и 2 Мп макрообъектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (угол обзора 105°).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Есть стереодинамики Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Аппарат работает на Android 12 с фирменным интерфейсом MYUI 3.0.

В Китае смартфон Moto G71s уже доступен в черном и белом цветах по цене 252 доллара.