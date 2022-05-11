Представлен смартфон Sony Xperia 10 IV

Помимо флагманского смартфона Xperia 1 IV, компания Sony сегодня представила более доступную модель Sony Xperia 10 IV. Дизайн устройства остался почти таким же, как у предшественника, но начинку несколько улучшили.

Xperia 10 IV позиционируется как один из самых легких 5G-смартфонов на рынке. Экран, по утверждению компании, на 50% ярче, чем у предшественника. Корпус защищен от воды и пыли (IP65/68), передняя и задняя часть устройства прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Смартфон поставляется без зарядного устройства в комплекте, как и Xperia 1 IV.

Технические характеристики Sony Xperia 10 IV:

Операционная система: Android 12;

Дисплей: 6,0″, OLED, 21:9, 2520 x 1080 пикселей, 60 Hz, тач-сенор 120 Hz, HDR10, DCI-P3 97%, стекло Gorilla Glass Victus (спереди и сзади);

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695, GPU: Adreno 619;

Оперативная память: 6 Gb;

Встроенная память: 128 Gb, microSD до 1 Tb;

Основная камера: 12 Мп (Exmor R, f/1.8, угол обзора 75 градуса, экв. фокусное расстояние 27 мм, гибридный зум 10x, стабилизация SteadyShot (OIS+EIS), 8 Мп телеобъектив (f/2.2, угол захвата 43 градуса, экв. фокусное расстояние 54 мм), 8 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градуса, экв. фокусное расстояние 16 мм). Автофокус по глазам, боке, LED-вспышка, запись запись видео 4К HDR, сло-мо [email protected];

Фронтальная камера: 8 Мп (f/2.0, HDR, AI, угол обзора 78 градуса);

Аккумулятор: 5000 мАч;

Зарядка: USB-C, 30 Вт, режим энергосбережения STAMINA (зарядного устройства в комплекте нет);

Оснащение: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi11 a/b/g/n/ac, (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, моно, 3,5 мм аудиоразъем, LDAC, aptX HD, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, аппаратная поддержка 360 Reality Audio, 360 Reality Audio Upmix. Сканер отпечатков пальцев в копке питания;

Габариты: 153 x 67 x 8,3 мм;

Вес: 161 гр.

Sony Xperia 10 IV выйдет в белой, черной, зеленой и лавандовой расцветках по цене 499 евро. Поступит в продажу в июне.