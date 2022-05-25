Представлен smart-телевизор Xiaomi TV ES Pro 86

Компания Xiaomi провела презентацию smart-телевизора TV ES Pro 86. Устройство заключено в тонком металлическом корпусе. Телевизор оборудован 86-дюймовым дисплеем с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), кадровой частотой 120 Hz, пиковой яркостью 1000 нит и 100 зонами подсветки. Дисплей имеет соотношение экрана к корпусу 94,3%. Заявлено 94% охвата цветового пространства DCI-P3. Xiaomi TV ES Pro 86 также оснащен датчиком освещенности, который автоматически определяет окружающий свет и соответствующим образом регулирует яркость экрана.

За производительность отвечает процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, флеш-памяти — 64 Gb. Мощность встроенной аудиосистемы достигает 30 Вт, что создает эффект кинотеатра. Также реализована технология AMD FreeSync Premium, поддерживается функция голосового управления через помощника XiaoAI. Из интерфейсных разъемов — один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два USB. Работает телевизор под управлением MIUI for TV.

В настоящее время на новинку можно оформить предварительный заказ, а через неделю ее уже можно будет купить. Цена составляет 1270 долларов, но на этапе предзаказа она будет снижена до 1195 долларов.