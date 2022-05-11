Представлен обновленный Google Assistant

На презентации Google I/O 2022 компания представила обновленного Google Assistant. Были добавлены несколько опций, упрощающих взаимодействие с голосовым помощником.

Первая функция — Look and Talk («Смотри и говори») для Nest Hub Max. Для работы функции используется шесть различных моделей нейросетей. Считываются интонация, поворот головы и многие другие параметры. Достаточно просто посмотреть на устройство и произнести запрос. Google Nest распознает голос и взгляд, после чего активируется и будет слушать команду. Произносить фразу «Hey, Google» уже не нужно.

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Вторая функция получила название Quick Phrases («Быстрые фразы»). Теперь можно будет попросить включить или выключить свет, установить будильник и многое другое без той же фразы «Hey, Google». Ранее функция была доступна только для владельцев смартфонов Google Pixel 6.

Кроме того, нейросети также улучшат распознавание речи, Google Assistant научится воспринимать более естественную речь, в которой могут фигурировать заминки и повторы. Если пользователь запнется во время проговаривания команды, голосовой помощник дождется ответа.