Представлен ноутбук Huawei MateBook 16s с процессором Intel Core i9-12900H

Компания Huawei сегодня представила в Китае ноутбук MateBook 16s, который получил сертификат Intel Evo. В топовой конфигурации в ноутбуке используется 14-ядерный процессор Core i9-12900H, достигающий частоты 5,0 GHz. Также есть варианты попроще — с Core i5 и Core i7.

Huawei MateBook 16s выполнен в цельнометаллическом корпусе с толщиной 17,8 мм и весом 1,99 кг. 16-дюймовый сенсорный экран характеризуется разрешением 2520 х 1680 пикселей, соотношением сторон 3:2 и 100% охватом цветового пространства sRGB. Значение DeltaE, согласно официальным данным, не превышает единицы.

Система охлаждения – две широкие медные тепловые трубки и два вентилятора. Емкость аккумуляторной батареи составляет 84 Втч, поддерживается технология быстрой зарядки: на 50% за 30 мин. В оснащение также входит порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, еще один USB-C, два USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, разъем 3,5 мм и веб-камера Full HD.

Базовая версия ноутбука поставляется с процессором Core i5, 16 Gb ОЗУ LPDDR5 и SSD объемом 512 Gb. Цена составляет 1045 долларов. Вариант Core i7+16/512 Gb – 1195 долларов. Топовая версия Huawei MateBook 16s Core i9+16 Gb/1Tb – 1495 долларов. Продажи начнутся 6 июня.