Представлен компактный проектор Lenovo Xiaoxin 520

На конференции Lenovo Consumer Ecology в Китае был представлен проектор Xiaoxin 520 Chocolate Smart Projector. Новинка получила легкий и тонкий корпус.

Lenovo Xiaoxin 520 имеет квадратную форму с закругленными углами. Толщина проектора составляет всего 4,8 см. Устройство оснащено четырьмя трехцветными лампами с пиковой яркостью 800 люмен и способно декодировать картинку с разрешением 1080p в формат 8K с максимальным размером проекции 120 дюймов. Кроме того, проектор предлагает цветовую гамму sRGB 120%.

Проектор оснащен процессором Lenovo EEP, предназначенным для оптимизации качества изображения. Xiaoxin 520 получил аудиосистему датского бренда Vifa и поддерживает Dolby Atmos. В устройстве предусмотрена автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, интеллектуальная фокусировка и интеллектуальное предотвращение препятствий.

По словам производителя, срок эксплуатации проектора составляет до 10 лет. Стоимость новинки составляет 405 долларов. Предзаказ уже открыт.