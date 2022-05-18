Представлен компактный электромобиль Squad с солнечной панелью на крыше

Стартап Squad Mobility представил двухместный электромобиль Squad (Solar Quad) с солнечной панелью на крыше. Он имеет довольно простую конструкцию и позиционируется как доступный электромобиль. Он получил большие окна, съемные двери, стильные колеса и солнечную панель на крыше.

На одном заряде электромобиль может преодолеть расстояние до 100 км. Солнечная батарея позволит преодолевать до 20 км в день. Автомобиль также имеет сменную аккумуляторную батарею, которую можно заряжать от обычных бытовых розеток, что повышает его универсальность.

Интерьер авто очень простой, но в салоне есть цифровая панель приборов, а также система климат-контроля. Есть подстаканники, держатель для телефона и поставка под ноутбук. Два задних электродвигателя обеспечивают мощность до 5 л.с. и максимальную скорость 45 км/ч. Squad классифицируется как транспортное средство L6e – им можно управлять с правами на мопед.

Кроме того, компания заявляет, что разрабатывает четырехместный электромобиль на солнечной энергии, но сроки его выпуска не сообщаются.

Squad дебютирует в Европе в 2023 году, а его стартовая цена составит 6250 евро.