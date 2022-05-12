Представлен Hisense A9 – гибрид смартфона и ридера

Компания Hisense представила устройство A9 – гибрид смартфона и ридера. Главной особенностью новинки стал экран, выполненный по технологии E-Ink. Устройство должно быть вполне достойным и в качестве плеера, так как тут имеется ЦАП ESS Sabre ES9318.

Hisense A9 получил экран E Ink Carta 1200 диагональю 6,1 дюйма с плотностью 300 пикселей на дюйм.

Применен процессор Qualcomm Snapdragon 662. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-памяти – 128 Gb.

Аппарат получил поддержку 2G, 3G, 4G, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 13 Мп основную камеру, 5 Мп фронтальную камеру, USB Type-C, аккумулятор емкостью 4000 мАч и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а вес — 183 гр.

Hisense A9 уже поступил в продажу в Китае по цене от 270 долларов.