Представлен флагманский смартфон ZTE Axon 40 Ultra: экран без вырезов и три камеры по 64 Мп

Компания ZTE представила новый флагманский смартфон Axon 40 Ultra. Аппарат получил экран без вырезов, топовый процессор от Qualcomm и сразу три камеры по 64 Мп. Кроме того, была представлена более доступная модель Axon 40 Pro.

ZTE Axon 40 Ultra оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1500 кд/м². Толщина боковых рамок составляет всего 0,6 мм. Панель способна отображать более млрд. оттенков. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Для управления дисплеем задействован новый чип UDC Pro. Фронтальная камера скрыта под экраном, что позволило избавиться от любых вырезов.

В смартфоне используется топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256, 512 Gb или 1 Tb. Предусмотрена система жидкостного охлаждения, которая поможет избежать перегрева устройства.

В состав основной камеры входят основной модуль на 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, OIS+EIS), 64 Мп (Sony IMX787, f/2.35, угол обзора 120°) и 64 Мп (телеобъектив, f/3.5, OIS+EIS, 5.7х оптический зум). Есть поддержка записи видео в формате 8K. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой DTS Ultra и экранный сканер отпечатков пальцев. ОС — MyOS 12 на Android 12. Габариты составляют 163,28 x 73,56 x 8,41 мм, вес – 204 гр.

Цены на смартфон ZTE Axon 40 Ultra:

8/256 Gb – 744 доллара;

12/256 Gb – 788 долларов;

12/512 Gb – 863 доллара;

16/1 Tb – 1085 долларов.

В более доступной модели Axon 40 Pro используется 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60-144 Hz. В качестве процессора применяется Snapdragon 870.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп (f/1.89), а в качестве дополнительных модулей есть ультраширокоуголный блок на 8 Мп с углом обзора 120°и две вспомогательные камеры по 2 Мп для портретной и макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в небольшом отверстии. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Axon 40 Pro предлагается в трех версиях: 8/256 Gb за 445 долларов, 12 /256 Gb за 490 долларов и 12/512 Gb за 565 долларов.