Представлен фитнес-браслет Mi Band 7 — большой экран и новые функции по старой цене

Компания Xiaomi представила в Китае седьмое поколение фирменного фитнес-браслета Mi Band. Внешне новинка похожа на предшественника в лице Mi Band 6.

Mi Band 7 получил увеличенный до 1,62 дюйма (вместо 1,56 дюймов в Mi Band 6) AMOLED-экран овальной формы с поддержкой режима Always On Display, который Xiaomi называет «дисплеем уровня Retina». Разрешение составляет 490 × 192 пикселей. Плотность пикселей — 326 ppi. Полезная площадь дисплея была увеличена на 25%. Есть поддержка динамических обоев в дополнение к статичным циферблатам. Кроме того, браслет оснащен более емким аккумулятором — 180 мАч (в Mi Band 6 он был 125 мАч). Производитель утверждает, что одного заряда хватит на 14 дней работы при умеренном использовании.

Как и у предыдущей модели, корпус гаджета защищен от попадания воды по стандарту 5 ATM, что позволяет использовать его во время водных тренировок. Всего Xiaomi Band 7 поддерживает мониторинг более 100 видов спортивных упражнений.

Есть датчики ЧСС и SpO2, который при обнаружении заметного снижения оксигенации крови предупредит пользователя вибрацией и тревожным сообщением на экране. Также есть система мониторинга сна. Гаджет способен вести подсчет количества пройденных шагов и сожженных калорий. Кроме того, Mi Band 7 способен взять на себя роль личного тренера. Специальный программный калькулятор определяет время, необходимое для восстановления после тренировок, и дает рекомендации по поддержанию спортивной формы.

Также есть умный будильник, поддержка Bluetooth 5.2 и помощника Xiao AI. Браслет будет работать с устройствами на базе Android 6.0 и iOS 10.0 и новее. Корпус новинки весит всего 13 гр.

Фитнес-браслет Mi Band 7 выйдет в двух версиях: с NFC (42 доллара) и без него (36 долларов). В продаже в Китае с 31 мая.