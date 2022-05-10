Представлен дрон DJI Mini 3 Pro с 47 минутами полета, мощной камерой и другими улучшениями

Компания DJI представила дрон Mini 3 Pro с топовой начинкой и весом 249 гр. Новый дрон можно складывать, как и другие модели DJI, что позволяет брать его с собой в поездку.

Mini 3 Pro получил усовершенствования в конструкции с улучшенной регулировкой пропеллеров для улучшения аэродинамического качества, что привело к увеличению времени полета. Также Mini 3 Pro получил функции, которые ранее имелись у более дорогих моделей DJI Mavic и Air.

Камера дрона оснащена 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором с диафрагмой f/1.7 и позволяет делать снимки с максимальным разрешением 48 Мп и вести съемку видео с разрешением 4K со скоростью 60 кадров/с и 4K HDR-видео со скоростью 30 кадров/с. В дополнение к обычному цветовому профилю есть более плоский D-Cinelike. Но это 8-битное видео, а не 10-битное, как на Air 2S. Обеспечивается двукратный цифровой зум при разрешении съемки 4K, трехкратный — при разрешении 2,7K и четырехкратный — при разрешении Full HD.

Усовершенствованный подвес обеспечивает возможность поворота модуля камеры на 90 градусов, что позволяет снимать и передавать вертикальное видео прямо с дрона на мобильное устройство без необходимости «обрезки» для публикации в социальных сетях. Еще одно улучшение по сравнению с DJI Mini 2 — предотвращение препятствий. Mini 3 Pro есть датчики, направленные вперед, назад и вниз. Они позволяют ему поддерживать режимы полета, такие как Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, Active Track 4.0, MasterShots и Hyperlapse.

Mini 3 Pro выйдет в двух версиях. Первая предложит стандартный аккумулятор Intelligent Flight Battery с максимальным временем полета 34 мин. Вторая версия – батарею Intelligent Flight Battery Plus, которая увеличивает время полета до 47 мин. Для этой батареи требуется более быстрое зарядное устройство DJI на 30 Вт. Дрон с увеличенной батареей весит 499 гр., с обычной — 249 гр.

DJI также представила новый контроллер DJI RC со встроенным 5,5-дюймовым дисплеем яркостью 700 кд/м2. Его главная особенность — возможность работы с дроном без подключения смартфона.

Версия без контроллера стоит 669 долларов. Комплект с увеличенной батареей продается отдельно за 249 долларов. Базовая версия с контроллером DJI RC-N1 стоит 759 долларов, с обновленным DJI RC за 909 долларов.

Предзаказ на DJI Mini 3 Pro уже открыт, в продажу поступит в августе этого года.