Отчет Sony: поставки PlayStation 5 достигли 19,3 млн. консолей

Компания Sony опубликовала финансовый отчет за последний квартал 2021 фискального года и за весь фискальный год, закончившийся у нее 31 марта 2022 года.

За отчетный квартал было отгружено100 тыс. единиц PlayStation 4, за год – 1 млн. В 2020 году фискальном году отгрузки PlayStation 4 составляли 5,7 млн. устройств. Поставки PlayStation 5 за квартал составили 2 млн. экземпляров, за весь фискальный год — 11,5 млн. Общие поставки PS5 с начала продаж составили 19,3 млн. экземпляров. К концу марту 2023 года Sony планирует отгрузить еще 18 млн. PS5.

За квартал на консолях PS4 и PS5 было продано 70,5 млн. копий игр. Из них 14,5 млн. экземпляров пришлись на игры внутренних студий Sony. Продажи собственных игр Sony увеличились почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 года фискального года — с 7,9 млн. до 14,5 млн. копий.

За весь фискальный 2021 год продажи игр на PS4 и PS5 составили 303,2 млн. копий — это на 35 млн. меньше показателей 2020 года. Продажи игр внутренних студий Sony за год тоже снизились — с 58,4 млн. до 43,9 млн. копий. 71% продаж игр на PlayStation приходится на цифровые копии — по сравнению с 79% в предыдущем году.

Количество подписчиков PS Plus в последнем квартале 2021 года составило 47,4 млн. — это на 600 тыс. меньше, чем в предыдущем квартале. Ежемесячная аудитория консолей PlayStation за квартал снизилась со 111 до 106 млн. Это меньше, чем в последнем квартале 2020 года — тогда количество пользователей составляло 109 млн.

Выручка игрового подразделения Sony выросла на 3% по сравнению с 2020 годом и достигла примерно 25 млрд. долларов. Операционная прибыль за год составила около 2,6 млрд. долларов. В 2022 году Sony ожидает рост выручки от игрового подразделения за счет увеличения продаж как консолей, так и игр.