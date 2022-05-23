Организован медиатур на место, где пройдет «TEKNOFEST Азербайджан»

Организован медиатур в Baku Crystal Hall и на территорию Бакинского приморского бульвара, где пройдет Аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан».

Представители медиа ознакомились с местом, им была предоставлена подробная информация о фестивале.

Было отмечено, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Цель – популяризация среди молодежи таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров, а также представление национальных технологий широкой публике.

Было добавлено, что в рамках фестиваля пройдут 8 технологических конкурсов — «Социально ориентированные», «Зеленые» и «Аграрные» технологии, «Робототехника», Baku skills, «Беспилотные летательные аппараты», «Спутниковое моделирование», Planer, 3 международных мероприятия – хакатон «Smart Карабах», международный стартап-саммит Take Off Baku, чемпионат Европы по Rocket League. Кроме того, на площади 20 тысяч квадратных метров будут размещены выставочные павильоны представителей государственного и частного секторов Азербайджана и Турции.

Представителям медиа было сообщено, что в рамках фестиваля будет продемонстрировано авиашоу с участием пилотажных групп ВВС Турции и Азербайджана, летающий человек в реактивном костюме, шоу FLY BOARD на воде, ветряная турбина, технологические развлекательные аттракционы для детей – детская зона и интересные концертные программы.

Участие в фестивале бесплатное, билеты можно приобрести, зарегистрировавшись на странице https://iticket.az/events/teknofest.