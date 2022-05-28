Определились победители стартап-саммита Take Off Baku

Стали известны победители международного стартап-саммита Take Off Baku в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые проходит в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

По оценке жюри, в финальный этап вышли 25 стартапов из 50 участников.

Стартапы оценивались по питчингу, инновациям, ориентации на клиента, конкурентоспособности, предложению продуктов, потенциалу коммерциализации и компетентности команды.

Из 25 стартапов, получивших путевки в финал, 14 представляли Азербайджан, 4 – Турцию, 3 – США, 1 – Египет, 1 – Пакистан, 1 – Аргентину и 1 – Эстонию.

Победителем стартап-саммита Take Off Baku по первому месту стал американский стартап Resepta (название проекта: система создания электронных чеков), по второму — азербайджанский стартап E-Point (название проекта: Fintech, технология интеграции платежной системы), по третьему — турецкий стартап Co-Print (название проекта: 3D-технологии).