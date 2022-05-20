Определились финалисты конкурсов «Любительское спутниковое моделирование» и «Беспилотные летательные аппараты»

Стали известны финалисты конкурсов «Любительское спутниковое моделирование» и «Беспилотные летательные аппараты», проводимых среди азербайджанских студентов в рамках проекта «TEKNOFEST Азербайджан» с участием турецкой молодежи.

Финалисты обоих конкурсов, проводимых при партнерстве и организации «Азеркосмос», были определены в соответствии с критериями отбора проекта «TEKNOFEST Азербайджан».

Семь из 23 команд по конкурсу «Любительское спутниковое моделирование» успешно прошли этапы «Заявка», «Определение миссии и выбор компонентов», «Подготовка видеоотчета» и получили путевку в этап «Полет и послеполетный отчет». На этапе «Полет и послеполетный отчет» команды Национальной академии авиации Азербайджана, Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинской высшей школы нефти и Бакинского государственного университета получили возможность запустить свои модели спутников.

А на международном соревновании «Беспилотные летательные аппараты» всего заявку на регистрацию подали 130 команд из 45 вузов Азербайджана и Турции. Из них 14 команд полностью соответствуя условиям этапов конкурса, прошли на этап «Заявка», «Определение миссии и выбор компонентов», «Подготовка видеоотчета» и получили путевку в этап «Полет и послеполетный отчет». Из них 10 азербайджанских и 4 турецких команд. Они продемонстрируют миссии своих моделей на этапе «Полет и послеполетный отчет». Право на участие завоевали студенты Бакинского государственного университета, Бакинской высшей школы нефти, Национальной академии авиации, Университета Хазар, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Бакинского инженерного университета, Азербайджанской высшей военной школы, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского технического университета, турецкого технического университета «Йылдыз» и Университета турецкой авиационной ассоциации.

В преддверии дня награждения (23-24 мая) фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который состоится 26-29 мая, команды, прошедшие в финал соревнований «Любительское спутниковое моделирование» и «Беспилотные летательные аппараты», будут осуществлять полеты на территории аэропорта Гаджигабульского района. Команды, успешно завершившие полеты, примут участие в церемонии награждения, которая состоится 28 мая в Baku Crystal Hall.

Отметим, что данные конкурсы организуются в ряде стран с целью повышения интереса студентов к аэрокосмической сфере, беспилотным летательным аппаратам, формирования фундаментальных знаний и навыков в этой области. Кроме того, команды приобретают такие навыки, как инновационный подход к задачам, работа в команде, презентации и планирование.

Задачи, поставленные как в соревнованиях «Любительское спутниковое моделирование», так и «Беспилотные летательные аппараты» создают условия для применения и развития теоретических и практических знаний в таких инженерных областях, как электроника, механика, программирование. Помимо этого, участники приобретают такие навыки, как командная работа, презентация и планирование.