OPPO проводит международный хакатон для поиска решений актуальных проблем

Компания OPPO в сотрудничестве с HackHub объявила о проведении международного хакатона с призовым фондом в 40 тыс. долларов. Целью OPPOHack 2022 является объединение сообщества технических энтузиастов и новаторов для поиска решений актуальных проблем с использованием новых технологий.

Участникам хакатона предстоит продемонстрировать свои умения в сферах расширенной визуализации, эффективных вычислений и взаимодействия устройств друг с другом.

Соревнование проводятся в два этапа: предварительный и финальный. Участвовать в нем можно как на месте, так и дистанционно (но только в первом этапе). Мероприятие охватывает 12 колледжей, 20 инкубаторов и сотрудничает с более чем 500 специалистами со всего мира. С июня по август будет проходить серия мероприятий, предлагающих лучшие в своем классе концепции и навыки для начала работы.

Все желающие могут подать заявку на участие в OPPOHack 2022, пройдя по этой ссылке.