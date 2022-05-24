OPPO Pad Air: 10.36″, 7100 мАч и 4 динамика за 195 долларов

Компания OPPO представила в Китае бюджетный планшет Pad Air. Устройство получило 10,36-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2000 х 1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz.

В основе OPPO Pad Air лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680, в состав которого входит графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 – 64 или 128 Gb. Есть слот для карт памяти microSD.

Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, в основной используется датчик разрешением 8 Мп. Планшет получил аккумуляторную батарею емкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz) и Bluetooth 5.1 BLE. В качестве операционной системы используется Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 12, оптимизированной под планшеты. Габариты составляют 245,08 x 154,84 x 6,94 мм, вес – 440 гр.

Цена OPPO Pad Air в версии 4/64 Gb составит 195 долларов, 4/128 Gb – 225 долларов, 6/128 Gb – 255 долларов. Продажи планшета в Китае стартуют 6 июня. Дополнительно есть возможность купить фирменный стилус за 44 долларов и чехол-клавиатуру за 52 доллара.