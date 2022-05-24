OPPO Enco R: TWS-наушники с защитой IPX4 и автономностью до 20 часов

Компания OPPO представила беспроводные наушники Enco R с драйверами 13,4 мм и поддержкой кодеков AAC и SBC. У устройства нет функции активного шумоподавления (ANC), но есть шумоподавление при голосовом вызове.

Каждый наушник весит всего 3,5 гр. Компания обещает 4 часа автономной работы наушников и дополнительные 20 часов от зарядного кейса. Зарядка осуществляется через USB-C.

Наушники подключаются к устройству через Bluetooth 5.2 и поддерживают игровой режим с низкой задержкой. Есть защита от брызг по стандарту IPx4.

OPPO Enco R поступят в продажу в Китае 1 июня по цене 45 долларов.