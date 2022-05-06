Операционная прибыль Acer за первый квартал 2022 года достигла максимума за двенадцать лет

Компания Acer отчиталась о результатах за первый квартал 2022 финансового года (январь-март). Несмотря на сложную экономическую ситуацию и дефицит электронных компонентов, по ключевым показателям компания показала рост.

За отчетный период выручка Acer составила NT$78,38 млрд., или приблизительно 2,65 млрд. долларов. Это на 9,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Операционная прибыль за первый квартал достигла своего максимума за двенадцать лет. Она составила NT$2,91 млрд., или около 99 млн. долларов. Чистая прибыль показана на уровне NT$2,23 млрд, а прибыль в пересчете на одну ценную бумагу — NT$0,74.