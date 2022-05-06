06.05.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиОперационная прибыль Acer за первый квартал 2022 года достигла максимума за двенадцать лет

Операционная прибыль Acer за первый квартал 2022 года достигла максимума за двенадцать лет

Acer

Компания Acer отчиталась о результатах за первый квартал 2022 финансового года (январь-март). Несмотря на сложную экономическую ситуацию и дефицит электронных компонентов, по ключевым показателям компания показала рост.

За отчетный период выручка Acer составила NT$78,38 млрд., или приблизительно 2,65 млрд. долларов. Это на 9,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Операционная прибыль за первый квартал достигла своего максимума за двенадцать лет. Она составила NT$2,91 млрд., или около 99 млн. долларов. Чистая прибыль показана на уровне NT$2,23 млрд, а прибыль в пересчете на одну ценную бумагу — NT$0,74.

ТЕГИ:
«Смени пароль!»: стартовал второй сезон подкаста «Лаборатории Касперского» о киберпреступлениях и инфобезе
Новости по теме
Статьи
Квартальная выручка AMD взлетела
Статьи
Intel отчитался о падении выручк
Статьи
Twitter признал, что из-за ошибк