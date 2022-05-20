ООО «AzInTelecom» и компания Oracle стали партнерами

ООО «AzInTelecom», действующее в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, стало партнером известной американской международной технологической корпорации Oracle. В рамках партнерства AzInTelecom наряду с другими цифровыми решениями для сегмента среднего и крупного бизнеса Азербайджана, также предоставит продукты Oracle.

Сложность анализа расширяющегося набора данных на фоне цифровой трансформации, потери времени при обработке данных ограничивают возможности принятия решений и маневрирования. Решения, предоставляемые компанией Oracle, помогают решить именно такие проблемы. Продукты компании, предлагающие самые передовые в мире решения для обработки больших объемов данных, будут способствовать развитию цифровой экономики в Азербайджане.

Использование продуктов Oracle позволит учреждениям еще больше повысить эффективность, значительно сэкономить на финансовых затратах. Также у компании есть пакет решений для секторов с целью дальнейшего повышения эффективности обработки данных. Эта особенность позволяет учреждениям более оперативно интегрировать информационные системы в решения Oracle.

Партнерство ООО «AzInTelecom», предоставляющий облачные услуги, услуги международного голосового трафика, цифровых бизнес-решений и централизованных информационных систем, с компанией Oracle откроет новые возможности.

Согласно плану перехода на «Правительственное облако», следующий этап этого партнерства будет более эффективным для учреждений, перенесших свои информационные системы в дата-центр AZCLOUD, принадлежащий ООО «AzInTelecom». Так, обеспечение процесса сбора, обработки данных и гибкого принятия решений помимо лицензионного и безопасного программного обеспечения, требует привлечения профессиональных кадров с высоким уровнем образования и серьезных средств. Одной из целей плана перехода на «Правительственное облако» является оптимизация затрат на информационные технологии. Партнерство между ООО «AzInTelecom» и Oracle позволит учреждениям, перешедшим на дата-центр AZCLOUD, получить решения Oracle по оптимальной цене.

Это сотрудничество будет способствовать развитию новой, но столь востребованной в Азербайджане области обработки данных, подготовке специалистов в этой области, а также приобретению передового опыта по обработке больших объемов данных.