OnePlus Ace Racing Edition: IPS-экран 120 Hz, 64 Мп и зарядка на 67 Вт за 297 долларов

Компания OnePlus представила новый смартфон Ace Racing Edition (или Speed Edition). Модель является более доступной версией выпущенного в прошлом месяце OnePlus Ace. Смартфоны имеют немало общего в плане начинки, на сильно отличаются визуально — OnePlus Ace Racing Edition очень похож на флагманский OnePlus 10 Pro.

Аппарат оснащается 6,59-дюймовым IPS-экраном с переменной частотой обновления до 120 Hz и разрешением Full HD+. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Установлен процессор MediaTek Dimensity 8100-Max. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 64 Мп (OmnVision OV64B, f/1.7), 8 Мп широкоугольная (Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 112°) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью всего 67 Вт (против 150 Вт в базовой модели). В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Габариты составляют 164,3 х 75,8 х 8,7 мм, вес – 205 гр. В качестве OC используется Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Цены на смартфон OnePlus Ace Racing Edition:

8/128 Gb — 297 долларов;

8/256 Gb — 327 долларов;

12/256 Gb — 371 доллар.

Продажи в Китае начнутся 31 мая.