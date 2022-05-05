Около 6 млн. азербайджанцев платят картой раз в неделю или чаще — исследование Visa
Азербайджанцы всё чаще отказываются от наличных денег и используют более удобные и надежные методы оплаты. Согласно недавнему исследованию компании Visa, 59% или около 6 млн жителей страны имеют одну банковскую карту, 19% — две и больше.
При этом каждый второй гражданин республики использует карту для оплаты раз в неделю или чаще. В основном для покупок за границей, оплаты товаров в интернет-магазинах и онлайн-сервисах, а также телекоммуникационных и коммунальных услуг.
Также в популярные категории безналичных цифровых оплат при помощи банковских карт попали:
- оплаты налогов, сборов и штрафов;
- товары в магазинах бытовой техники;
- покупки в супермаркетах;
- магазины одежды;
- услуги на автозаправках;
- проживание в гостиницах.
«Современная эффективная экономика по умолчанию является экономикой безналичной, цифровой и экологичной. И электронные платежи давно стали неотъемлемой ее частью. Мы в Visa рады не только видеть, как как стремительно развивается современная финансовая система Азербайджана, но рады быть активным участником этих позитивных трансформаций. Одна из главных задач Visa — помощь в развитии безналичной экономики страны и проникновении цифровых платежей во все сферы жизнедеятельности: от выплат зарплат и социальных платежей до совершения удобных оплат в физических точках или онлайн, от перевода денег с карты на карту и бесконтактных платежей на транспорте, до обеспечения приема цифровых оплат даже малым бизнесом, как и многое другое, — комментирует Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в Азербайджане и Центральной Азии.
Согласно результатам исследования около 17% граждан республики готовы открыть карту в ближайшие полгода. При этом азербайджанцы уделяют особое внимание надёжности банка, уровню защиты от мошенничества, наличию и расположению отделений и терминалов, отсутствию комиссий при пользовании картой, лёгкости в снятии денег и осуществлении переводов, а также доступности кредитных продуктов. Кроме того, при выборе финансового института и банковских продуктов потребители считают важными также такие параметры, как комиссии за пополнение своего счета или совершении P2P-переводов, а также платы за обслуживание карты.
Данные опроса также показали, что в Азербайджане в ряде сфер все еще преобладают оплаты наличными — прежде всего при помощи наличных денег оплачиваются покупки в магазинах для детей, почтовыми сервисы, медицинскими услугами, а также покупки в аптеках. Это также свидетельствует о потенциале дальнейшего развития безналичных платежей и повышения проникновения банковских продуктов в стране.
Как отметила Кристина Дорош: «Миллионы азербайджанцев всё чаще отдают предпочтение безопасным, удобным и практичным бесконтактным платежам. И многие осознали важность и удобство цифровых платежей, а также онлайн-покупок с момента начала эпидемии коронавируса, когда и потребители, и компании были вынуждены переходить на покупку и продажу товаров онлайн, а также ограничить количество физических контактов. Команда Visa продолжает максимально поддерживает развитие финансовых институтов страны и внедрение безналичных платежей и новых методов оплаты».