Nvidia в партнерстве с Asus представила игровой монитор с частотой обновления 500 Hz

В рамках выставки Computex 2022 компания Nvidia показала игровой монитор с поддержкой частоты обновления 500 Hz. Это 24-дюймовая модель от Asus, получившая название ROG Swift 500Hz Gaming Monitor.

В компании отмечают, что монитор был разработан с нуля для киберспорта. Устройство использует панель E-TN (Esports TN), а также поддерживает Nvidia G-Sync Esports Mode и Nvidia Reflex Analyzer. Разрешение монитора составляет 1080p. Отмечается, что за счет своих характеристик Asus ROG Swift 500 Hz позволяет добиться наименьшего отклика в мультиплеерных играх, где скорость превыше всего.

Nvidia опубликовала видео, в котором сравниваются мониторы с частотой обновления 144, 240 и 500 Hz.

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Цена и дата начала продаж Asus ROG Swift 500 Hz пока не уточняются.

Вместе с монитором Nvidia представила обновленную линейку игровых и студийных ноутбуков с видеокартами GeForce RTX. Теперь выбрать можно из более чем 180 моделей, включая флагманскую модель MSI Raider GE67 HX на базе RTX 3080 Ti и 16-ядерного процессора Alder Lake-HX. Дисплей ноутбука поддерживает 240 Hz.

Кроме того, компания рассказала, что поддержку DLSS добавили в 12 игр, включая F1 22 и Hitman 3. Также технология заявлена для Deep Rock Galactic, LEAP, Ghost, Loopmancer, Hydroneer, Vampire: The Masquerade — Swansong и других игр.

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Технология Nvidia Reflex, которая уменьшает время отклика, появится в июне в шутере ICARUS от создателя DayZ Дина Холла и симуляторе строительства My Time At Sandrock в день старта раннего доступа 26 мая. Также поддержка технологии появилась в Warstride Challenges и Soda Crisis.

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На выставке компания также рассказала про телевизоры Philips, которые совместимые с G-Sync и поставляются с поддержкой облачного игрового сервиса GeForce Now.