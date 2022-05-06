NVIDIA скрывала данные о влиянии криптомайнинга на свой бизнес. Компанию оштрафуют на 5,5 млн. долларов

Компания NVIDIA заплатит 5,5 млн. долларов за то, что скрывала информацию о количестве видеокарт, проданных майнерам криптовалюты. Сегодня об этом объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, заявив, что компания вводила инвесторов в заблуждение, скрывая важную информацию о своем бизнесе.

Комиссия утверждает, что NVIDIA обманывала инвесторов, сообщая им об огромном росте доходов, связанном с игровым рынком и скрывая, насколько ее успех зависел от гораздо более нестабильного рынка криптовалют. Речь идет о финансовых отчетах за 2018 год, когда производитель видеокарт заявил о значительном росте продаж в своем игровом сегменте, никак не обозначив, что спрос на GPU вырос в том числе за счет майнинга криптовалюты. Майнинг упоминался только в контексте других сегментов бизнеса. Так как рынок криптовалют нестабилен, сокрытие подобной информации означало более высокие риски для инвесторов NVIDIA. Держатели акций подавали коллективный иск к компании еще в конце 2018 года. Тогда после падения рынка криптовалюты NVIDIA резко понизила свои прогнозы на четвертый квартал на 500 млн. долларов.

NVIDIA обязуется выплатить штраф в 5,5 млн. долларов, чтобы уладить дело, но руководители компании свою вину ни признают, но и ни отрицают.