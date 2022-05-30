Новый лидер рейтинга суперкомпьютеров TOP500 – первая система эксафлопсного уровня Frontier

Опубликована 59-я редакция рейтинга TOP500 — самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира, в нем появился новый лидер.

Самым мощным суперкомпьютером в мире стал Frontier, установленный в Ок-Риджской национальной лаборатории. Система на платформе HPE Cray EX235a использует оптимизированные 64-ядерные процессоры AMD EPYC Milan (2 GHz), ускорители AMD Instinct MI250X и фирменный интерконнект Slingshot 11-го поколения.

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Это первый суперкомпьютер эксафлопсного уровня. Его производительность достигает 1,1 exaFLOPS. Система имеет суммарно 8 730 112 ядер, потребляет 21,1 МВт и выдает 52,23 GFLOPS/Вт, что делает ее второй по энергоэффективности в мире.

Японская система Fugaku, лидер по производительности в течение двух последних лет, сместилась на второе место TOP500. Она имеет производительность 442 PFLOPS, то есть более чем вдвое меньше. Третье место у финской системы LUMI с показателем производительности 151,9 PFLOPS. При этом LUMI основан на тех же компонентах, что и Frontier, но количество CPU и GPU меньше.