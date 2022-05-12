Новая функция Google Maps — иммерсивный просмотр с актуальным трафиком и погодой

Компания Google на мероприятии I/O 2022 представила нововведение сервиса Google Maps. Новый иммерсивный режим выводит просмотр улиц и аэрофотосъемку на совершенно другой уровень, объединяя их, чтобы погрузить вас в атмосферу конкретного места, где бы вы ни находились.

Для создания «эффекта присутствия» Google объединила миллиарды фотографий, использовав комбинацию компьютерного зрения и искусственного интеллекта. На таких городских панорамах могут даже отображаться приблизительно актуальный автомобильный трафик и погодные условия, а разные объекты буквально оживают, благодаря чему создается ощущение трансляции в режиме реального времени.

С помощью специального ползунка можно будет увидеть, как конкретное место выглядит в разное время суток и при различных погодных условиях, и, например, выяснить, где находятся самые оживленные места. Когда вы спускаетесь на уровень улицы, вы можете увидеть такую информацию, как время работы, пробки, и даже заглянуть в рестораны и другие заведения с улицы. Для этого компании потребуется предварительно выгрузить в Google дополнительные данные.

Иммерсивный режим Google Maps станет доступен к концу этого года. Изначально режим будет работать для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио. Постепенно будут добавляться также и другие города.

Кроме того, Google объявил, что функция Live View теперь доступна для сторонних разработчиков приложений.