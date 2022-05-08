Несовершеннолетним в Китае запретили донатить стримерам и смотреть трансляции допоздна

Китайское Управление по делам радио и телевидения ввело ограничения для несовершеннолетних пользователей стриминговых сервисов, об этом пишет Bloomberg. Теперь детям до 16 лет запрещено отправлять стримерам деньги или виртуальные подарки и смотреть прямые трансляции после 22:00.

По мнению представителей китайского регулятора, стриминговые платформы способны не лучшим образом влиять на физическое и психическое здоровье подростков, что «приносит много социальных проблем».

Китай уже не впервые вводит ограничения на стриминг: в июле прошлого года детям до 16 лет запретили появляться в любых прямых видеотрансляциях. Кроме того, ранее в стране запретили подросткам до 18 лет играть в видеоигры больше трех часов в неделю.