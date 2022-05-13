NASA создаст «виртуальную поверхность» Марса на основе движка Unreal Engine 5 для тренировок астронавтов

Космическое агентство NASA запустило проект по созданию виртуальной поверхности Марса для тренировок астронавтов. Проект использует движок Unreal Engine 5 от Epic Games.

Сообщается, что проект находится на ранней стадии развития. Симулятор Mars XR Operations Support System (XOSS) включает 400 км² марсианской поверхности в кратере Езеро, поддерживает погодные условия, гравитацию и смену марсианских суток. Также присутствуют костюмы и марсоходы.

Для того, чтобы ускорить развитие симуляции Mars XR, в NASA совместно с Epic Games запустили конкурс MarsXR Challenge для разработчиков по созданию сценариев для «виртуального Марса». Призовой фонд насчитывает 70 тыс. долларов. В конкурсе предусмотрено пять категорий сценариев — строительство первоначальной базы-лагеря, научные исследования, техническое обслуживание и работа с различными роботами, исследование местности и передвижение по поверхности Марса, и также «вольная программа». Отобранные разработки попадут в итоговую виртуальную среду.

Протестировать сценарии можно в редакторе NASA XOSS MarsXR Editor.