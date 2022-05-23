Nar поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ

В Азербайджанском Техническом Университете (АзТУ) прошел тренинг «Основы мобильной связи» для подготовки специалистов в области ИКТ в Азербайджане. Программа обучения студентов технических профессий разработана оператором мобильной связи Nar.

Студенты получают знания по таким обширным темам, как: история, эволюция, стандарты мобильной связи, а также сетевая архитектура и технологии. Все темы подготовлены техническим персоналом Nar на основе опыта мобильного оператора и ведутся сотрудниками технического персонала. Во время обучения студенты имеют возможность обращаться со своими вопросами непосредственно к представителям мобильного оператора.

Следует отметить, что тренинг «Основы мобильной связи» проводится ежегодно в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Nar и АзТУ. Эти тренинги позволяют студентам начать свою карьеру после окончания университета и за короткий срок стать профессионалами в сфере коммуникаций.