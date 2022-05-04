«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум

Между «Nar» и Союзом волонтерских организаций Азербайджана (СВОА) подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум был подписан Гуннаром Панке, генеральным директором «Nar» и Юсифом Валиевым, председателем Союза (СВОА). Меморандум предусматривает реализацию совместных мероприятий и проектов «Nar» и СВОА, для поддержки продвижения волонтерства в Азербайджане, а также обмен опытом.

«Как представитель самого молодого оператора мобильной связи в стране, я рад выразить нашу поддержку развитию волонтерства. Я уверен, что специальный тариф, который мы подготовили в соответствии с требованиями волонтеров, внесет лепту в работу организации, обеспечив более удобное общение между волонтерами», — сказал Гуннар Панке, генеральный директор «Nar».

Председатель Союза Юсиф Валиев: «Как Союз волонтерских организаций Азербайджана, членами которого являются 22 волонтерские организации, мы рады начать сотрудничество с мобильным оператором «Nar». Мы верим, что это сотрудничество создаст новые возможности для азербайджанских волонтеров и будет способствовать развитию волонтерства».

Следует отметить, что в целях обеспечения эффективной координации между азербайджанскими волонтерами и облегчения их общения, мобильные звонки между волонтерами будут бесплатными благодаря специально созданному тарифу со стороны «Nar».