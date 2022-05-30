Награждены занявшие 2 и 3 места победители конкурсов, прошедших в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Объявлены обладатели 2-го и 3-го места конкурсов, проводимых в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан».

Награды победителям вручили министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, председатель правления TEKNOFEST и попечительского Совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар ​​и другие официальные лица.

В конкурсе «Социально ориентированные технологии» в категории «B» второе место заняла команда TwoDice SABAH, третье — Həkəri (БВШН), в категории «C» второе место досталось команде KRİPT10, третье – Nano.

В конкурсе «Зеленые технологии» в категории «А» вторым стала команда FluSi, третьей – gFuture, в категории «В» — команда Murov (БВШН), третьей – Gülüstan (БВШН), в категории «С» BAKU (АГУНП), третьей – Ecofriendly.

В конкурсе «Аграрные технологии» в категории «В» второе место заняла команда DEMETRA, третье — Həkəri (БВШН), в категории «С» второе место досталось команде Slifer, третье — AQRO ZAQATALA.

В конкурсе «Робототехника» в категории «А» второе место заняла команда Zəfər, третье — Pitch Division, в категории «В» второе – Oğuz (БВШН), третье — Hi-Tech.

В конкурсе Baku Skills второе место в категории «А» заняла команда Metaverse, третье — SUMbuilders && 81, в категории «В» — команда MECHANICS, третье – Alfa.

В конкурсе «Беспилотные летательные аппараты» обладателем второго места в категории «В» стала команда SaWar, третьего – команда «Военно-Воздушные Силы».

В конкурсе «Любительское спутниковое моделирование» второе место заняла команда SatELIT, третье — MSU-Space.

В конкурсе Planer второе место заняла команда AzeRobot SkY, третье – Oğuz (БВШН).

В хакатоне «Smart Карабах» второе место досталось команде Systemator, третье — A takımı.

В конкурсе, проводимом в рамках международного стартап-саммита Take Off Baku, второе место занял стартап E-Point, третье — стартап Co-Print 3D.

На чемпионате Европы по Rocket League первое место заняла нидерландская команда, второе – шведская, третье – испанская. А в соревновании Tekken7 итальянская команда стала первой, грузинская – второй, венгерская – третьей.

Победители были награждены денежными премиями и памятными призами фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан».