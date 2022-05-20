«Мы гордимся тем, что из 10 высококлассных специалистов в области ИБП половина работает у нас»

Система электроснабжения любого промышленного объекта включает в себя источники бесперебойного питания, обеспечивающие надежное электроснабжение и защиту оборудования и инженерных систем. Именно они устраняют проблему низкого качества электроэнергии в городских сетях и исключают риски полного отключения питания. Рынок ИБП, как и весь IT-сектор, также оказался в сложных условиях в связи с пандемией, но для турецкой компании Tescom эта ситуация, наоборот, стала драйвером роста. Компания не только наращивали объемы продаж, но и усиленно продвигала на рынке гибридные решения в области чистой и возобновляемой энергии. О том, как рынок ИБП чувствует себя в непростых условиях пандемии турецкий производитель, в интервью Infocity рассказал представитель компании Tescom в нашем регионе Хасан Зандарадзе.

— Решения Tescom используются в промышленном секторе многих стран, но о самой компании известно лишь узкому кругу специалистов. Расскажите, пожалуйста, о компании.

— Компания Tescom является частью группы DMY Electronic Investments (http://dmyelektronik.com), основы которой были заложены в 1980 году двумя братьями — Давутом Юртташем (Davut Yurttaş) и Мустафой Юртташем (Mustafa Yurttaş) в подвале старой французской школы в Стамбуле. Именно на базе их первой компании, носящей название Özdisan Electronics Inc., и было налажено производство источников бесперебойного питания и электроники. Со временем компания стала крупнейшим дистрибьютором электронных компонентов в Турции, а один из брендов источников бесперебойного питания, производителем которых являлся Özdisan и который очень знаком рядовым пользователям как Inform, в 2010 году был продан французской Legrand Group. Именно это побудило основателей компании инвестировать в создание группы DMY Electronic Investments, которая сегодня объединяет 19 компаний и 11 технологических бизнес-направлений в Турции.

В дополнение к стандартной продукции в виде источников бесперебойного питания для различных сфер деятельности Tescom (www.tescom-ups.com) также проектирует и производит специальные компоненты силовой электроники для нужд самых разных секторов. Устройства Tescom удовлетворяют потребностям в бесперебойном электропитании во многих сферах жизни, таких как здравоохранение, обслуживание, образование, телекоммуникации, транспорт, промышленность, безопасность и национальная оборона. И работа такой компании, которая обладает обширной сетью продаж и обслуживания в Турции, была бы невозможна без профессиональной команды и партнеров по решениям, входящих в группу DMY. Мы постоянно увеличиваем долю рынка и уровень узнаваемости как в Турции, так и в более чем 50 странах, в которые экспортируется наша продукция. И одной из стран в этом списке является братский Азербайджан, где нашу продукцию представляет дистрибьютор в лице компании Ultra Technologies.

— Какими производственными мощностями располагает компания и какие отрасли обеспечивает своими решениями?

— Продажа бренда Inform стала прекрасным показателем, что турецкие производители могут быть востребованы на международном рынке. И после этого мы продолжаем наращивать и оптимизировать производство. Например, завод Tescom расположен в Измире. Это современное предприятие, чьими OEM-партнерами являются всемирно известные бренды. Но не только Tescom в группе DMY имеет столь высокую популярность. Например, бренд Na-de с более чем 50-летней историей является лидером в производстве датчиков движения и сенсорного освещения в Турции. Компания, также обладающая своими производственными мощностями и обширными складскими помещениями, благодаря постоянным инвестициям в R&D, сегодня экспортирует продукцию в более чем 60 стран мира. Кроме того, компании, входящие в группу, занимаются производством силовой электроники, светотехники, систем индустриальной автоматизации и т.д. Мы даже располагаем девятью собственными океанскими сухогрузами, с помощью которых решается часть логистических задач группы, и сетью небольших уютных гостиниц в районе Таксим в Стамбуле. Непосредственно в штаб-квартире DMY, по стандартам NATO, производятся системные платы для нужд оборонной промышленности Турции. А это уже говорит о высочайшем качестве нашей продукции и доверии к компании со стороны государства! В группу входит и материнская компания Özdisan Elektronik. Это лидер в производстве электронных компонентов в Турции с товарооборотом более 100 млн. долларов, чье портфолио насчитывает более 150 наименований продуктов. У нас огромные склады, которые в ряде случаев позволяли снизить зависимость от поставок из Китая во время пандемии. Что же касается непосредственно Tescom, то мы гордимся тем, что, если в Турции есть 10 высококлассных специалистов в области ИБП, то половина из них работает у нас.

Но инвестиции в производство на этом не заканчиваются. Например, в прошлом году было инвестировано несколько миллионов долларов в создание специального помещения для проведения тестов высокотехнологичного оборудования, а также на строительство в Измире механического цеха, позволившего заняться производством таких продуктов, как аккумуляторные шкафы и т.д. Это обезопасило нас от периодически возникавших проблем с поставками подобных продуктов и позволило снизить стоимость отдельных компонентов за счет их производства в рамках компании. И я сегодня с гордостью могу сказать, что Tescom — это компания №1 в Турции, полностью базирующаяся на собственном капитале. Это способствует тому, что к нашей продукции начинают проявлять интерес все больше и больше компаний, желающих наладить совместное производство в Турции. В нашей стране они видят открывающиеся возможности для выведения собственных брендов на мировой рынок. Основатель компании Давут Юртташ не только прекрасный инженер, но и хороший бизнесмен. Без таких качеств невозможно было бы построить и развить работу всей группы DMY, а также привлечь к ней столь пристальное внимание.

В прошлом году политика работы Tescom на глобальном рынке немного изменилась. Мы разделили весь мир на регионы, и я как человек с большим опытом работы на этом рынке стал контролировать продажи в СНГ и странах Балтии. За это время нам удалось увеличить объемы продаж почти в 2 раза. Но я не считаю это пределом и думаю, что с нашими партнерами в этих странах объемы могут вырасти еще в полтора-два раза. Также мы стараемся сделать доступной информацию о нашей группе и ее решениях на русском языке, чтобы стать более понятными для конечных потребителей.

— Расскажите подробнее о продуктовой линейке Tescom.

На данный момент мы представляем весь спектр продуктов, позволяющих нам разрабатывать и предлагать заказчику комплексную систему защиты электроснабжения на объекте любого уровня сложности. Продуктовая линейка Tescom включает в себя источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения, генераторы, энергоаккумулирующие системы и многие другие системы защиты электропитания. Если говорить о широте номенклатурного ряда ИБП Tescom, то он включает в себя спектр устройств от маломощных решений для дома и офиса и устройств для защиты электропитания сетевого и телекоммуникационного оборудования до крупных промышленных и масштабируемых продуктов для сверхчувствительного медицинского оборудования, жизненно важных систем безопасности, промышленного оборудования, для построения IТ-объектов, центров обработки данных и многих других сфер применения. Мы очень гибкие и можем разработать решения практически под любые пожелания заказчиков. Также мы предлагаем рынку гибридные ИБП, позволяющие поддерживать энергообеспечение объектов за счет использования нескольких источников питания, включая солнечные батареи, дизельные генераторы и обычную линию подачи электроэнергии. Я очень надеюсь, что подобные решения будут интересны телекоммуникационной отрасли, а также правительству Азербайджана, которое сегодня приступает к реализации концепций Smart City и Smart Village на освобожденных территориях Карабаха. Сейчас там ведутся восстановительные работы и задействована масса компаний из Турции, а это означает, что мы через своих многочисленных партнеров уже подключены к этому процессу.