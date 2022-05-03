Mozilla выпустила Firefox 100: поддержка HDR для Mac, субтитры в режиме «картинка-в-картинке», история по папкам и многое другое

Mozilla выпустила стабильный релиз браузера Firefox 100 для десктопных и мобильных платформ. Компания поблагодарила пользователей за поддержку в течение 17 лет развития Firefox.

Основные нововведения:

HDR-видео теперь поддерживаются в Firefox для macOS 11 или более поздней версии;

Появилась поддержка субтитров в режиме «картинка-в-картинке». Они доступны на веб-сайтах, поддерживающих формат WebVTT, таких как YouTube, Netflix и Prime Video;

При первом запуске Firefox подсказывает пользователю, если язык браузера не соответствует языку операционной системы;

Во вкладках будут отображаться сначала последние добавленные. Если вкладка не была посещена в течение 14 дней, она перемещается в «неактивное состояние»;

Новые варианты заставок для новой вкладки в Firefox для iOS и Android;

Автоматическая группировка истории по темам. Только в Firefox для iOS и Android;

Режим «Только HTTPS» в Firefox для Android. Он показывает предупреждение, если подключение к сайту доступно только по незащищенному протоколу;

Система проверки орфографии теперь работает с несколькими языками одновременно.

С полным списком изменений Firefox 100 можно ознакомиться на сайте Mozilla. Обновление для Android уже доступно, а для iOS выйдет в течение недели.