03.05.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеMozilla выпустила Firefox 100: поддержка HDR для Mac, субтитры в режиме «картинка-в-картинке», история по папкам и многое другое

Mozilla выпустила Firefox 100: поддержка HDR для Mac, субтитры в режиме «картинка-в-картинке», история по папкам и многое другое

Mozilla Firefox 100

Mozilla выпустила стабильный релиз браузера Firefox 100 для десктопных и мобильных платформ. Компания поблагодарила пользователей за поддержку в течение 17 лет развития Firefox.

Основные нововведения:

  • HDR-видео теперь поддерживаются в Firefox для macOS 11 или более поздней версии;
  • Появилась поддержка субтитров в режиме «картинка-в-картинке». Они доступны на веб-сайтах, поддерживающих формат WebVTT, таких как YouTube, Netflix и Prime Video;
  • При первом запуске Firefox подсказывает пользователю, если язык браузера не соответствует языку операционной системы;
  • Во вкладках будут отображаться сначала последние добавленные. Если вкладка не была посещена в течение 14 дней, она перемещается в «неактивное состояние»;
  • Новые варианты заставок для новой вкладки в Firefox для iOS и Android;
  • Автоматическая группировка истории по темам. Только в Firefox для iOS и Android;
  • Режим «Только HTTPS» в Firefox для Android. Он показывает предупреждение, если подключение к сайту доступно только по незащищенному протоколу;
  • Система проверки орфографии теперь работает с несколькими языками одновременно.

С полным списком изменений Firefox 100 можно ознакомиться на сайте Mozilla. Обновление для Android уже доступно, а для iOS выйдет в течение недели.

ТЕГИ:
Представлены Nokia Smart TV (2022) с диагональю от 32 до 55 дюймов
Новости по теме
Программное обеспечение
Mozilla выпустила браузер Firefo
Программное обеспечение
Релиз Firefox 73: новые функции
Программное обеспечение
Релиз Firefox 68 — обновле