Mozilla выпустила Firefox 100: поддержка HDR для Mac, субтитры в режиме «картинка-в-картинке», история по папкам и многое другое
Mozilla выпустила стабильный релиз браузера Firefox 100 для десктопных и мобильных платформ. Компания поблагодарила пользователей за поддержку в течение 17 лет развития Firefox.
Основные нововведения:
- HDR-видео теперь поддерживаются в Firefox для macOS 11 или более поздней версии;
- Появилась поддержка субтитров в режиме «картинка-в-картинке». Они доступны на веб-сайтах, поддерживающих формат WebVTT, таких как YouTube, Netflix и Prime Video;
- При первом запуске Firefox подсказывает пользователю, если язык браузера не соответствует языку операционной системы;
- Во вкладках будут отображаться сначала последние добавленные. Если вкладка не была посещена в течение 14 дней, она перемещается в «неактивное состояние»;
- Новые варианты заставок для новой вкладки в Firefox для iOS и Android;
- Автоматическая группировка истории по темам. Только в Firefox для iOS и Android;
- Режим «Только HTTPS» в Firefox для Android. Он показывает предупреждение, если подключение к сайту доступно только по незащищенному протоколу;
- Система проверки орфографии теперь работает с несколькими языками одновременно.
С полным списком изменений Firefox 100 можно ознакомиться на сайте Mozilla. Обновление для Android уже доступно, а для iOS выйдет в течение недели.