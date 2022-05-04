Moto E32: процессор Unisoc T606, тройная камера и аккумулятор на 5000 мАч

Компания Motorola представила в Европе смартфон Moto E32. Новинка выполнена в пластиковом корпусе с передней панелью из закаленного стекла.

Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 90 Hz и соотношением сторон 20:9. Установлен процессор Unisoc T606, в состав которого входят графический ускоритель Mali-G57 MP1 и модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 64 Gb.

В конфигурацию основной камеры входят 16 Мп главный датчик, 2 Мп модуль для макросъемки и 2 Мп сенсор для получения информации о глубине сцены. По центру в верхней области экрана имеется небольшое отверстие под 8 Мп селфи-камеру.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Также в оснащение устройства входят адаптер Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5 мм аудиогнездо. На боковой грани находится сканер отпечатков пальцев. Аппарат также поддерживает разблокировку по лицу. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой My UX. Габариты составляют 163,95 × 74,94 × 8,49 мм, вес — 184 гр.

Розничная цена Moto E32 в Европе составит 159 евро (примерно 167 долларов).